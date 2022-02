Vermoedelijke drugsdealer aangehouden in Bergen op Zoom

Agenten zagen vannacht omstreeks 00.05 uur op de Tholenseweg een witte Opel rijden. De agenten herkenden het voertuig omdat er informatie is binnen gekomen dat de bestuurder vanuit dit voertuig drugs zou dealen. De dienders besloten daarom een controle in te stellen. Ze zagen dat hij in zijn trainingsbroek net boven zijn geslachtsdeel een opvallend zichtbare bobbel had. Dit bleek een plastic zak met meerdere gripzakjes drugs te zijn. Verder werd er op verschillende plaatsen in zijn kleding bankbiljetten aangetroffen. Hierop is hij aangehouden en vastgezet.