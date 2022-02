Politie onderzoekt reeks van vernielingen aan auto’s in Terneuzen

Er zijn dit jaar al veertien aangiften binnen gekomen, waarvan acht op de Stuvesande. Op vrijdag 4 februari jl. werden daar aan maar liefst vier auto’s vernielingen aangericht. Een van de bewoners is zelfs al twee keer gedupeerd, inmiddels zijn beide buitenspiegels van zijn auto vernield. Maar in de afgelopen weken was het ook prijs aan de Oesterputten, de Guido Gezellestraat, de Korenbloemstraat, het Rivierenpark en de van Steenbergenlaan.

Oproep

We zijn op zoek naar getuigen van dit vandalisme. Bij de vernieling aan de Azaleastraat zou een fietser met een muts op een en ander gezien hebben. Beschikt u over camerabeelden of heeft u andere informatie over de mogelijke daders, bel dan met de politie Zeeuws Vlaanderen op 0900-8844.