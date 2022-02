Verkeersongeval met dodelijk afloop in Soest.

Het slachtoffer liep die avond met haar 55-jarige echtgenoot over de Dalweg. Op het moment dat zij de Dalweg wilden oversteken, werden zij aangereden door een 25-jarige automobilist uit Soest. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is het 52-jarige slachtoffer aan haar verwondingen overleden. De Forensische Opsporing Verkeer en het Opsporingsteam Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van dit tragische ongeval.

Mochten er getuigen zijn van dit tragische ongeval die nog niet hebben gesproken met de politie dan worden deze verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.