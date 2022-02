Vrouw aangehouden na doorrijden bij ernstig ongeval

Net voor middernacht kreeg de politie een melding van een aanrijding tussen een personenauto en fietser, waarna de auto was doorgereden. Hulpdiensten gingen naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen aan het slachtoffer. De jongen werd gestabiliseerd en met ernstige verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.



De politie startte een onderzoek en kon dankzij een oplettende getuige de weggereden auto snel traceren bij een woning in Callantsoog. Hierbij werd een 60-jarige vrouw aangetroffen die onder invloed was van alcohol. Zij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanrijding en rijden onder invloed en is meegenomen naar het politiebureau. Ook werd haar rijbewijs ingevorderd. Op dit moment zit zij nog vast voor verhoor. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.



De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.



2022024831