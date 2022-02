Bezorger beroofd in Amsterdam Zuidoost: politie zoekt getuigen

Het slachtoffer rijdt rond 13.30 uur op zijn elektrische fiets op de Maldenhof om daar eten te bezorgen. Als hij wil aanbellen om het eten af te leveren, komen drie jongens achter een boom vandaan en lopen op hem af. Een van hen eist onder dreiging van een vuurwapen dat de koerier zijn bestelling afstaat. Nadat de bezorger dit doet, loopt het drietal weg via het tunneltje onder de Meerkerkdreef, in de richting van de Maarsenhof. Ze hebben twee zwarte herenfietsen in de hand.

Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen en beeldmateriaal. Bent u getuige geweest van dit incident of heeft u andere informatie of beelden die het rechercheteam kunnen helpen? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden. Dit kan ook anoniem.