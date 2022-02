Politie zoekt getuigen na straatroof met vuurwapen

De pizzabezorger werd voor een portiek opgewacht door twee jongens. Een van de jongens hield een vuurwapen tegen zijn hoofd. Onder bedreiging stond de pizzabezorger het eten af.

Signalement

Het signalement van de verdachten: twee jongens van rond de 15 en 16 jaar oud. Een van de jongens is ongeveer 175 cm lang en droeg een zwarte trainingsbroek, een blauw mondkapje en een donkere pet. De andere jongen droeg een gewatteerde zwarte jas, een donkere spijkerbroek en een zwarte muts en sjaal.

De recherche doet onderzoek naar dit incident. Heeft u zondagavond iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van een van onderstaande contactmogelijkheden.