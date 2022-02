Groot onderzoeksteam aan de slag met aanslagen op woningen Rotterdam-West

Hoe kunt u helpen?

Om deze zaken op te lossen is meer informatie van cruciaal belang. Weet u iets over deze gebeurtenissen, is u iets opgevallen of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld deurbel of dashcam? Denkt u iets te weten over de aanleiding van dit geweld? Deel het alstublieft met ons. Ga in gesprek met de wijkagent, deel het via het tipformulier of bel met de opsporingstiplijn.

Ook anonieme informatie kan waardevol zijn

Het kan zijn dat u het spannend vindt om iets te vertellen omdat u bijvoorbeeld de betrokkenen kent. Denk er dan eens over na of u volledig anoniem uw informatie wil delen via M. of een vertrouwelijk gesprek wil voeren met Team Criminele Inlichtingen. Help ons de verdachten te vinden en dit geweld te stoppen.