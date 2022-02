Vier verdachten aangehouden voor witwassen en productie softdrugs

De politie kwam de verdachten op het spoor op basis van eigen onderzoek en anonieme meldingen uit Nederland en Duitsland, aangevuld met informatie uit gekraakte telefoonberichten. Het gaat om een 44-jarige man uit Groningen, een 52-jarige man uit Emmer-Compascuum, en een 44-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum en een 30-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum.

Zoekingen

Bij de zoekingen werden onder meer grote hoeveelheden contant geld, een grote hoeveelheid hennep en meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. Uiteraard is er door de politie ook financieel onderzoek gedaan. Hieruit kwamen aanwijzingen naar voren dat de verdachten ook betrokken zijn geweest bij witwassen. Daarnaast heeft de politie beslag gelegd op meerdere voertuigen, woningen en bankrekeningen.

Newton

Het onderzoek is verricht binnen het project Newton, dat bestaat uit meerdere interventieteams die zich in Noord-Nederland richten op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning. “Binnen dit onderzoek is nauw samengewerkt met de Duitse politie”, zegt Heidi de Voogd, teamleider Newton. “In samenwerking met de Nederlandse politie zorgden ze voor constante opsporingsondersteuning en coördinatie aan Duitse zijde. Ook konden Duitse rechercheurs zo informatie doorgeven over de verdachten.”

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar deze verdachten en hun betrokkenheid bij het faciliteren van professionele hennepteelt is met de aanhoudingen nog niet afgerond. “Iedere interventie levert weer meer kennis en informatie op”, zegt De Voogd. “Dat kunnen we in dit onderzoek en in andere onderzoeken naar criminele organisaties met een ondermijnend karakter weer gebruiken.”

Melden helpt

De politie kwam de verdachten op het spoor door eigen onderzoek en anonieme tips uit Nederland en Duitsland. “Het is van groot belang om informatie met ons te delen, als je het vermoeden hebt dat er in je omgeving iets speelt”, zegt De Voogd. “Alle informatie is welkom, hoe klein ook. Soms kan een klein detail het missend stukje zijn in de puzzel die wij moeten leggen en dus van grote waarde zijn voor ons onderzoek.”

Misdaad mag niet lonen! Criminelen verdienen op een illegale manier geld, betalen daarover geen belasting en weten vaak extra geld te verdienen door het geld te investeren. Doet iemand in uw omgeving uitgaven die niet bij zijn of haar inkomen past? Vermoedt u dat er iets meer aan de hand is? Meld dit dan! Dat kan via 0900-8844.

Meld Misdaad Anoniem

Melden kan ook anoniem. Meld Misdaad Anoniem (MMA) is een gegarandeerd anoniem meldpunt, dat autonoom is en niet verbonden is aan de politie. Alle informatie die je via MMA deelt, wordt zodanig verwerkt dat het niet naar iemand te traceren is. Dus ook als je je in een telefoongesprek met een medewerker per ongeluk verspreekt, wordt dit niet doorgespeeld naar de politie. De informatie die wij krijgen is zakelijk qua inhoud en helemaal geanonimiseerd.

Om in contact te komen met Meld Misdaad Anoniem bezoek je de website www.meldmisdaadanoniem.nl, waar je (uiteraard anoniem) een tipformulier kunt invullen. De andere mogelijkheid is een telefoontje naar 0800-7000.