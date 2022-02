Overleden persoon in dakkoffer Oranjekanaal Orvelte

Omstreeks 14:00 uur kreeg de politie een melding van een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal nabij Orvelte. Er is maandagmiddag een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek werd een overleden persoon in de dakkoffer aangetroffen. Op basis van het onderzoek tot nu toe is het goed mogelijk dat de dakkoffer al op zaterdag 5 februari in het water terecht is gekomen.

Grootschalig onderzoek

Op dit moment is er nog erg veel onduidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek om er achter te komen wat er precies is gebeurd en hoe deze persoon om het leven is gekomen. Het achterhalen van de identiteit maakt deel uit van het onderzoek.

Het lichaam is maandag veiliggesteld en wordt onderzocht door het team Forensische Opsporing (FO). Ook is er maandag onderzoek gedaan op de vindplaats. Dit sporenonderzoek wordt dinsdag voortgezet. Zo zal er worden gedoken op de locatie om te kijken of er onder water nog sporen zijn. Verder is er ook een buurtonderzoek gestart. Een ander en zeer belangrijk onderdeel in het onderzoek is de aangetroffen dakkoffer.

Aangetroffen dakkoffer

De politie is dan ook dringend op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben of meer weten over deze dakkoffer. Zo is de politie specifiek op zoek naar de herkomst van de aangetroffen dakkoffer. Herkent u de dakkoffer of heeft u recent iemand gezien met deze dakkoffer? Als u weet heeft van een soortgelijke gestolen of verloren dakkoffer komt de politie ook graag met u in contact. Wellicht hebt u recent een zelfde dakkoffer van het type GTI Sport 500 verkocht? Laat het de politie weten. Hieronder ziet u een vergelijkbare dakkoffer.