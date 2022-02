Man aangehouden voor wapenbezit

Rond 22.15 uur kreeg de politie een melding dat er een vrouw op een dak zat van een woning aan de Symphoniestraat. De brandweer heeft haar veilig naar beneden gekregen. Uit haar verhaal bleek dat zij was bedreigd door een man 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze hadden een conflict in de relationele sfeer. Vermoedelijk was de verdachte nog in de omgeving, dus agenten zijn een zoektocht gestart. De verdachte bleek in een horecagelegenheid aan de Hatertseweg te zitten met een andere man.

Verzet tegen aanhouding

Beide heren wilden het pand niet verlaten. Omdat er mogelijk sprake was van een wapen zijn meerdere agenten de horecagelegenheid in gegaan en hebben de verdachte is aangehouden. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding. De man die bij hem was is ook meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt gehoord als getuige. De vrouw is verder ongedeerd gebleven. In de auto van de verdachte troffen agenten een manchette aan. Er is een onderzoek ingesteld naar de bedreiging.

(2022058126) NV