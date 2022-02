Burgers zorgen voor snelle aanhoudingen gewapende overval

Rond 10.30 uur overvielen twee mannen het aanwezige personeel in de telefoonwinkel. Zij bedreigden daarbij het aanwezige personeel met een wapen en wisten een aantal mobiele telefoons buit te maken. Zij vluchtten hierna de winkel uit en reden weg op een scooter die voor het filiaal klaar stond. De politie startte direct een klopjacht op de daders. Alle beschikbare eenheden werden daarbij ingezet.



Burgernetsucces

Via onder andere burgernet werd ook de hulp van burgers ingeschakeld om uit te zien naar de vluchtende overvallers. Met resultaat. Kort na 13.00 uur kregen agenten informatie dat de mogelijk gebruikte vluchtscooter was gesignaleerd in het Rose-Mariepad. Toen agenten ter plaatse kwamen, konden zij direct twee 18-jarige mannen aanhouden. Een derde verdachte, een 15-jarige jongen, werd korte tijd later aangehouden. Agenten die aansluitend de woning van de verdachten doorzochten, vinden onder ander de weggenomen telefoons. Zij zaten nog in de originele verpakking. Het jeugdige trio zit nog vast voor verder verhoor.

Dank voor uw hulp

De politie dankt actieve getuigen en burgernetdeelnemers voor het delen van informatie. “Mede dankzij die informatie konden we vandaag snel de drie vermoedelijke daders aanhouden. Dat is echt een fantastisch resultaat, zeker ook voor het verwerken van dit nare incident door het winkelpersoneel.” Nader onderzoek moet uitwijzen of en op welke manier de drie verdachten betrokken zijn bij deze gewapende overval.