Getuigen gezocht van ramkraak in Mijdrecht

Maandagavond rond 22:45 uur ramden enkele nog onbekende verdachten met een voertuig de toegangsdeur van een bedrijvenpand. Deze poging tot inbraak mislukte, waarna de personen er vandoor gingen zonder dat er iets buit werd gemaakt. De pui van het pand raakte echter behoorlijk beschadigd. Er waren geen personen aanwezig in het pand.



Tips?

De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Rendementsweg maandag wat later op de avond. Heeft u tips? Of heeft u camerabeelden? Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook.