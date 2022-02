Getuigen gezocht van mishandeling

Twee jongens liepen rond 20.30 uur een groep jongeren tegemoet in het park in de buurt van de skatebaan. Het slachtoffer, dat onderdeel uitmaakte van de groep, kreeg vervolgens meerdere klappen van de twee jongens. Het volgende signalement van de twee jongens is bekend:

Jongen 1:

getinte huidskleur

leeftijd tussen 13 en 16 jaar

lengte tussen 1.70 en 1.80 meter

normaal postuur

donker tot zwart kroeshaar

groen/bruine jas met capuchon en blauwe spijkerbroek

Jongen 2:

getinte huidskleur

leeftijd tussen 13 en 16 jaar

lengte tussen 1.70 en 1.80 meter

normaal postuur

donkere kleding

De recherche doet onderzoek naar dit incident. Heeft u maandag iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem via 0800-7000.

2022025365