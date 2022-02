Drugs gevonden bij controle bestelbus

Agenten zagen de bestelbus maandagavond omstreeks 23.50 uur rijden op de Leidsevaart. De bus viel hen op omdat hij behoorlijk vies was en zelfs de kentekenplaat nauwelijks leesbaar was. De agenten gaven de bestuurder een stopteken waarna hij zijn bus op de Herenstraat aan de kant zette. Toen de man uitstapte, leek hij wat onvast ter been en oogde een beetje nerveus. Al snel werd duidelijk waarom. De man bleek onder invloed van verdovende middelen de bus te hebben bestuurd. Daarnaast werd in de bus onder andere een handelsvoorraad cocaïne en xtc-pillen en een geldbedrag aangetroffen. Alle spullen, inclusief de bus, zijn voor onderzoek in beslag genomen.



De recherche onderzoekt de zaak, de bestuurder zit vast voor verhoor.