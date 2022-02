Drie jonge straatrovers aangehouden

Middelburg - De politie heeft drie jongens aangehouden in verband met drie straatroven die op donderdag 3 februari in Middelburg gepleegd zijn. De verdachten werden herkend door politieagenten op camerabeelden die beschikbaar waren, ook kwam er een anonieme tip binnen over de identiteit van een van de verdachten.