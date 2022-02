Politie houdt twee verdachten van poging inbraak aan

De politie kreeg maandagavond omstreeks 19.45 uur de melding dat een bewoonster van een woning aan de Ettenseweg in Rijsbergen twee mannen had betrapt die probeerden in te breken in haar woning. De mannen waren er vervolgens te voet vandoor gegaan en daarna in de Oranjestraat in een auto gestapt en weggereden. Een oplettende getuige wist het kenteken te noteren, waarna de vrouw de politie waarschuwde. Kort na het opnemen van de aangifte zag een politie-eenheid de auto met het opgegeven kenteken rijden in Etten-Leur. Toen de inzittenden de auto op het Marijkeplein parkeerden, zijn ze aangehouden op verdenking van poging woninginbraak. Ze hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden dinsdag verhoord.