Ontruiming Sterrebos gestart

Sinds vrijdag 28 januari bezet een groep actievoeders enkele bomen in het Sterrebos om te protesteren tegen de door VDL Nedcar geplande bomenkap. Sinds die tijd heeft de politie continu overleg met het OM en de gemeente Sittard-Geleen over de situatie. Daarnaast is er ook intensief contact met betrokken partijen als VDL Nedcar en de actievoerders. De afgelopen dagen is continu afgewogen hoe de wet (en de veiligheid) kan worden gehandhaafd maar er ook ruimte kan worden gegeven voor het recht op demonstratie. Met de verandering in de situatie van afgelopen maandag zijn de omstandigheden gewijzigd. Door bevoegd gezag is de politie verzocht handhavend op te treden en ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop kan krijgen. Daarom is de politie vanochtend gestart met het begeleiden van de actievoerders van het voor hen verboden terrein. Zij zijn met hun aanwezigheid namelijk in overtreding van het gestelde in artikel 461, Wetboek van Strafrecht. Ze overtreden met hun aanwezigheid de wet en verhinderen daarmee indirect dat het recht zijn beloop kan krijgen. In het hele politieoptreden is er continu oog voor de veiligheid van een ieder: de veiligheid van hulpverleners, actievoerders, maar ook alle direct en indirect betrokken partijen.

Dinsdagochtend is er gestart met het begeleiden van de actievoerders van het verboden terrein. Daarbij wordt er per actievoerder gekeken of diegene bereid is vrijwillig begeleid te worden, of verwijderd moet worden van de boom die bezet wordt. Indien dat laatste het geval is, staat de veiligheid van de actievoerder voorop. De laatste dagen zijn er diverse voorbereidingen getroffen om alles zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen. De actievoerders worden, nadat ze het bos verlaten hebben, medisch gecontroleerd door een arts. Afhankelijk van het oordeel van de arts wordt de actievoerder vervolgens voor benodigde medische zorg naar het ziekenhuis vervoerd, dan wel aangehouden. De tenlastelegging verschilt daarbij per actievoerder. Sommigen worden enkel verdacht van overtreding van artikel 461.SR, anderen worden ervan verdacht zich daarnaast nog schuldig te hebben gemaakt aan andere strafbare feiten. Op het einde van de dag volgt nog aanvullende berichtgeving over het verloop van de dag.

Het gebied in kwestie is afgezet, evenals een deel van de N276. Dit gebeurt zodat er door alle betrokken partijen en hulpverleners op een veilige manier gewerkt kan worden. Hoe lang een en ander afgezet blijft, is nu nog niet duidelijk en hangt af van hoe de komende dagen verlopen.