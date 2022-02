Meer zaken op beter tijdstip in vernieuwd Opsporing Verzocht

Burgerparticipatie

Dat burgers goed kunnen helpen bij veel onderzoeken is een feit. Opsporing Verzocht, dat eind dit jaar 40 jaar bestaat, trekt al jaren ruim een miljoen kijkers per week. In 2020 werden bij bijna de helft van de zaken die in het programma zijn behandeld verdachten aangehouden, mede door tips van kijkers. Het aanhoudingspercentage bedroeg in 2020 maar liefst 48,7 procent. Opsporing Verzocht is daarmee één van de belangrijkste politiemiddelen om burgers bij een onderzoek te betrekken.