Getuigenoproep gewapende overval casino

Vluchtroute

De overvaller is gevlucht vanaf het casino aan de Bruggestraat via de boulevard in de richting van het Wellenpad of het Zeepad. We zijn nog op zoek naar deze dader.

Volgens getuigen is de dader een man die tijdens de overval een bruine leren jas droeg. Hij had een zwarte broek aan met daarin witte vlekken. Ook droeg hij witte gympen en had hij gezichtsbedekking op.