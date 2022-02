Aanhoudingen in onderzoek naar internationale handel in verdovende middelen en witwassen

Haarlem - In een onderzoek naar personen die zich bezighouden met grootschalige internationale handel in verdovende middelen en witwassen, heeft de politie woensdag 9 februari vier verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 42 en 74 jaar uit Haarlem en twee mannen van 33 en 38 jaar uit Groot-Brittannië. Ook werden er doorzoekingen gedaan in drie woningen.