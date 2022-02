Man aangehouden in meerdere onderzoeken naar gewapende overvallen

De verdachte zou mogelijk betrokken zijn geweest bij een woningoverval in Noord-Scharwoude op donderdag 22 juli vorig jaar. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een overval op een tankstation op 9 augustus 2020 in Nieuwe Niedorp en bij een overval op een woning in De Goorn op 8 augustus 2020. De recherche doet verder onderzoek naar de rol van de verdachte in deze verschillende zaken.



De man is na zijn aanhouding overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Op dit moment wordt daarom geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt.



Aankomende donderdag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze zal dan een beslissing zal nemen over zijn voorlopige hechtenis.



De recherche zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit.



2021152132