Jongen (17) aangehouden met vuurwapen op zak

Tijdens de surveillancedienst zagen agenten een jongen over de kruising van de Vaillantlaan achter twee rennende jongens rennen richting de Vaillantlaan. De achtervolgende jongen negeerde daarbij een rood verkeerslicht. Toen agenten hem hierop aanspraken, riep hij dat hij de tram moest halen. Toen de jongen zijn weg rennend vervolgde en niet richting tramhalte rende, besloten agenten de identiteit van de jongen te controleren. Tijdens deze controle in de Seghersstraat vertelden omstanders dat de jongen een vuurwapen bij zich zou dragen. Hierop hielden de agenten de 17-jarige verdachte aan. Bij de fouillering op straat troffen de agenten een vuurwapen aan. Deze is in beslag genomen en onderzocht door een technisch specialist. Het aangetroffen wapen blijkt een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool.

De verdachte zit vast en er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Wat doet de politie aan verboden wapenbezit?

Heeft iemand een verboden wapen bij zich? Dan neemt de politie dat af. Je krijgt dan een boete of een proces-verbaal. In het proces-verbaal staat wat er precies gebeurd is. Dat wordt naar de officier van justitie gestuurd die dat beoordeelt. Elk politie-eenheid heeft een speciale afdeling voor wapens.

Aanpak wapens en jongeren

Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.