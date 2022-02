Politie vindt 26 kilo hennep, bewoner gearresteerd

Na een tip werd rond 11.30 uur door de politie een onderzoek in de woning ingesteld. Bij binnenkomst roken de agenten onmiddellijk de geur van hennep. Ze troffen een hoop plastic zakken aan. Hierin bleken henneptoppen te zitten. Ook werd een pillen machine gevonden. De drugs en het apparaat werden in beslag genomen. De bewoner werd gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij is ingesloten en wordt later verhoord.