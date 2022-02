Beroving in flat Eindhoven en Osse aanrander in Bureau Brabant

Beroving in lift Eindhoven

Op 30 december worden twee jongens in Eindhoven door twee andere jongens beroofd/overvallen. Het tweetal raakt in eerste instantie met de twee latere daders aan de praat. De daders vragen de twee jongens mee te gaan om te chillen, in een flat aan de Echternachlaan. Eenmaal in de lift gaat het fout. Een van de daders trekt een pistool en de slachtoffers moeten spullen afgeven. Dan gaat één van de daders er vandoor, maar de tweede wil meer…. Hij stuit dan echter op verzet waar hij niet op heeft gerekend. Uiteindelijk weten beide daders te ontkomen, maar het pistool blijft achter. Dat wordt natuurlijk op sporen onderzocht, maar wie zijn de twee daders? Wij tonen een reconstructie van de zaak en hebben bewakingsbeelden.



Aanranding supermarktmedewerker Oss

We laten u beelden zien van een man die in een supermarkt in Oss een medewerkster onzedelijk betastte en haar mogelijk ook nog heeft gefilmd. De beelden van de man staan al wat langer op social media, maar daarop is zijn gezicht nog onherkenbaar gemaakt. Dat verandert maandag, als de man zich dan nog steeds niet heeft gemeld. Wie herkent deze aanrander met camouflagebroek?



Fraude met een bouwmarktpas Den Bosch

De politie is op zoek naar twee mannen die voor vele tienduizenden euro’s aan spullen hebben gekocht bij een bouwmarkt met een vervalste pas van dat bedrijf. Dat deden ze niet alleen in den Bosch, maar ook in Schiedam, Den Haag en Rotterdam. Wie zijn ze?



