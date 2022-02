Mooie resultaten actie binnenstad Helmond

Handel en bezit van drugs en namaakartikelen

Wij hielden een 32-jarige man uit Helmond aan voor de handel in verdovende middelen. Ook troffen wij in zijn woning een behoorlijke hoeveelheid namaak parfums en namaak merkkleding aan.

Verkeersovertredingen en bekeuringen

Tijdens een verkeerscontrole schreef de politie bekeuringen uit voor verschillende verkeersovertredingen. Zo zijn er 16 boetes uitgeschreven voor te hard rijden en werden 9 bestuurders beboet van het rijden zonder rijbewijs. Ook zijn er meerdere personen bekeurd omdat hun voertuig niet aan de technische eisen voldeed. 4 personen bleken onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Een persoon vond het nodig om tijdens het rijden gebruik te moeten van een mobiele telefoon.

Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

We werken samen met de Gemeente Helmond, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere organisaties aan een veilige en leefbare binnenstad. De integrale acties die met regelmaat plaatsvinden zijn onderdeel van deze aanpak. Doel van de acties is informatie vergaren, het in verbinding komen met bewoners en ondernemers, het aanpakken van misstanden en het verstoren van criminele activiteiten.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Inwoners die verdachte situaties zien of het vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat melden bij de politie via 0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.