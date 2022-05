Politie schakelt opnieuw hulp burgers in bij oplossen overval supermarkt

Het onderzoeksteam hoopt dat iedereen die iets weet toch contact opneemt met de politie. ‘We willen er alles aan doen om deze zaak op te lossen. Sinds december zijn we er mee bezig en we krijgen signalen dat er mensen in het dorp zijn die informatie hebben, maar dat niet met ons delen.’ Toch roept de teamleider iedereen met informatie of vermoedens contact op te nemen. ‘We gaan nooit zomaar over tot aanhouding, uiteraard onderzoeken we alle informatie die binnenkomt. Maar dat is juist wat we nodig hebben. Hoe klein of onbelangrijk ook, alle informatie kan van waarde zijn.’

Het was vlak na sluitingstijd toen een gemaskerde man op vrijdagavond 10 december 2021 het kantoor van de Lidl in Dedemsvaart binnendrong. Op dat moment waren twee medewerkers van de supermarkt de kassacontrole aan het uitvoeren in het kantoor. Gewapend met een hamer eiste de overvaller geld. De politie vroeg de hulp van burgers via opsporingsprogramma’s Onder de Loep (RTV Oost) en Opsporing Verzocht. De beelden zijn onderaan deze pagina nogmaals te bekijken.

Melden

Als u informatie wilt doorgeven aan de politie dan kunt u dat doen via onderstaand tipformulier of door te bellen naar 0800-6070. Wilt u liever vertrouwelijk of anoniem met de politie praten, dan zijn daarvoor ook mogelijkheden.

Vertrouwelijk praten

Vertrouwelijk praten kan met Team Criminele Inlichtingen (TCI). Als enige afdeling van de politie mag deze afdeling de gegevens van de bron voor diens veiligheid afschermen. Uw gegevens worden alleen bekend bij het TCI en niet verder intern of in het dossier gedeeld.

Het eerste contact met het TCI, verloopt via het Team Nationale Inlichtingen (TNI). Als u tijdens kantooruren belt, krijgt u een medewerker van het TNI aan de lijn. Deze vraagt u om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u wilt delen. Aan de hand daarvan, beoordeelt de medewerker of het een zaak is voor het TCI. Is dat het geval, dan vraagt de medewerker naar uw naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet buiten het TCI domein gedeeld. Vervolgens neemt de medewerker contact op met het TCI van de eenheid waar de misdrijven gepleegd zijn of worden. Collega’s van dat team nemen vervolgens contact met u op, om met u een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak kunt u uw informatie delen. TNI is bereikbaar op 088 - 661 77 34.

Anoniem

Volledig anoniem melden is ook mogelijk en kan via Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijke organisatie - en dus geen onderdeel van de politie - die niet naar uw gegevens vraagt en uw telefoonnummer niet kan zien. Alleen als uw informatie niet naar u te herleiden valt, wordt uw tip doorgegeven aan de politie, zonder dat uw gegevens ooit bekend worden. MMA is bereikbaar op 0800-7000. U kunt ook volledig anoniem digitaal tippen via www.meldmisdaadanoniem.nl

SMS van de politie

U vraagt zich misschien af hoe de politie aan uw nummer komt. De politie kan mastgegevens opvragen om te achterhalen welke telefoons er op een bepaald moment in de buurt waren. Dat levert een lijst op met telefoons die op het gevraagde moment op de mast hebben aangestraald. Met die gegevens kan dus gericht een groep geselecteerd worden die de SMS ontvangt. Het kan echter ook zijn dat u niet in Dedemsvaart was, maar op dat moment langsreed. Uw telefoon kan dan zijn aangestraald op de mast, waardoor u nu ook een SMS hebt ontvangen.