16-jarig meisje overleden na aanrijding Heemstede

Rond 8:30 uur kreeg de politie een 112 melding van een ernstig ongeval op het Wipperplein. Toen agenten arriveerden bleek dat een 16-jarig meisje met haar fiets was aangereden door een personenauto. Het meisje raakte hierbij zwaargewond en na eerste hulp ter plekke is zij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder, een 28-jarige man uit Velserbroek, is aangehouden. Dit is een standaard procedure.



De verkeersongevallen Analyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar meer getuigen. Heeft u iets gezien, of heeft u mogelijk beelden van een dashcam, bel dan met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw informatie of beelden toesturen via het tipformulier.



2022017057