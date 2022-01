Bestuurder negeert stopteken en crasht tegen geparkeerde auto

Agenten reden omstreeks 18.30 uur op de Ericalaan achter de auto van de verdachte. Die verhoogde bij het zien van het politievoertuig zijn snelheid. De agenten gaven de bestuurder een stopteken. De man negeerde dit en verhoogde zijn snelheid. Hierdoor ontstond een gevaarlijke verkeerssituatie. Op parkeerplaats Piushof crasht de auto tegen een geparkeerde auto en vlucht de verdachte te voet weg. Op de Plataanstraat krijgen agenten hem te pakken. Rijbewijs van de man is ingevorderd. Na verhoor op woensdagochtend is hij in vrijheid gesteld.