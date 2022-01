Hardleerse drugsdealer aangehouden in Oosterhout

Agenten zagen dinsdagavond een fietser rijden die een mobiele telefoon in zijn hand had. Ze reden achter hem aan en zagen dat hij uit zichzelf stopte op de Buurstede. Een van de agenten herkende hem vanwege een eerdere aanhouding voor drugs dealen. Ze besloten hem een bekeuring te geven voor niet handsfree bellen.



Bij het openen van zijn schoudertas om zijn legitimatiebewijs te pakken, roken de dienders de geur van hennep. Ze zagen dat in de tas een diepvrieszak met meerdere gripzakjes hennep zat. Hierop is hij aangehouden ter zake drugsbezit.



Bij de fouillering bleek dat hij drie mobieltjes bij had. Tijdens het transport gingen de GSM’s voortdurend af. In het cellencomplex werd bij hem 300 euro aan contant geld aangetroffen. Hij is vastgezet.