Smartphonegebruik in het verkeer komt nog steeds schrikbarend veel voor

Jongeren schrikken van smartphonegebruik op de weg

Op 20 oktober is één van de ingezette politieteams vergezeld door een aantal scholieren van 17 en 18 jaar. Bestuurders van de toekomst dus. Ze kregen de kans om mee te gaan in de handhavingsbus, daardoor konden zij uit eerste hand ervaren hoe veel mensen met andere zaken zoals de mobiele telefoon achter het stuur zitten en wat de gevaren zijn van afleiding in het verkeer. Dat maakte een behoorlijke indruk op de scholieren. Ze hadden wel verwacht dat ze in de tijd dat ze meereden een automobilist zouden treffen die op zijn telefoon zou zitten. Maar hoe snel en hoeveel mensen werden bekeurd, heeft ook op de scholieren veel indruk gemaakt. Scholier Senna: “Ik ben wel onder de indruk van de hoeveelheid, ik had verwacht dat het minder was.” Door deze handhavingsdag samen met scholieren uit te voeren, hopen we bewustwording te creëren onder de weggebruikers van de toekomst over hoe gevaarlijk dit gedrag kan zijn.