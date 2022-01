Pokertoernooi in Ulvenhout stopgezet, aanwezigen krijgen boete

Ulvenhout - Afgelopen nacht heeft de politie in samenwerking met twee buitengewoon opsporingsambtenaren, die gespecialiseerd zijn in ondermijning, een horecapand aan de Dorpstraat betreden. In het pand was een pokertoernooi gaande. De opsporingsambtenaren maken een bestuurlijke rapportage op voor het in gebruik hebben van een horecalokaliteit terwijl deze gesloten had moeten zijn en voor het illegaal gokken. Daarnaast krijgen alle aanwezigen een boete in het kader van de tijdelijke maatregelen Covid-19 in verband de groepsgrootte / 1.5 meter