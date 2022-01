Aanhouding in onderzoek naar steekincident

Vrijdag 21 januari raakte een 61-jarig man gewond bij een steekincident op de Laurastraat in Eygelshoven. Dit gebeurde op klaarlichte dag om 13.00 uur. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd voor de benodigde medische zorg.

In eerste aanleg werd er gesproken over drie verdachten. In het opgestarte onderzoek bleek dat er één persoon verantwoordelijk was voor het incident. De persoon die hiervan verdacht wordt, is een 17-jarige jongen uit Kerkrade. Hij werd woensdagochtend aangehouden. De twee andere personen zijn inmiddels geïdentificeerd.