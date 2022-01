Getuigen gezocht na zware mishandeling

Tussen 20:00 en 21:00 uur die avond sprak de man een groepje van twee meiden en twee jongemannen aan die in de steeg achter de Nieuweweg rondhingen. Daarop werd de man opeens door één van de jongemannen hard in zijn gezicht geslagen. Toen een omstander te hulp schoot, ging het viertal ervandoor. De meiden renden in de richting van de Knollendamstraat en de andere twee gingen richting de Zaanbrug.



Signalement

De persoon die de vuistslag heeft uitgedeeld was rond de 1.70 m. lang en had een donker getinte huidskleur. Hij droeg een zwarte jas en een zwarte capuchon.

De andere jongeman was ongeveer dezelfde lengte, had een licht getinte huidskleur en droeg een zwart/wit geblokte jas met capuchon. Mogelijk hadden zij of de meiden een lichtkleurige fiets bij zich.

Getuigen gezocht

Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagavond 21 december de mishandeling gezien? Heeft u mogelijk het viertal of de verdachte vóór of na de mishandeling gezien in de buurt? Heeft u een camera bij uw woning/ bedrijf of auto in de omgeving van de Nieuweweg en mogelijk beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u uw tips en beelden toesturen via het tipformulier.

2022002512