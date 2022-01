Zesde aanhouding in onderzoek naar steekincident Schagen

Schagen - In het onderzoek naar het steekincident dat vrijdagavond 12 november 2021 plaatsvond in het Piet Mondriaanpark in Schagen en de openlijke geweldpleging op de Rembrandtlaan, is deze week een nieuwe aanhouding verricht. Het gaat om een 25-jarige man uit Schagen. Eerder, in november en december 2021, werden al vijf verdachten aangehouden.