Cold caseteam onderzoekt vondst van romp

Of de man het slachtoffer is geworden van moord of dat hij onder andere omstandigheden is overleden en dat daarna is geprobeerd zijn lichaam te laten verdwijnen, is niet duidelijk. Het onderzoek van het cold caseteam is erop gericht om te achterhalen wie bij deze zaak betrokken zijn. Daarbij is de hulp van het publiek, ook 9 jaar later, altijd nog van groot belang. Het is belangrijk om te weten of er mensen zijn die destijds het blauwe pakket in het water hebben gezien. Om het blauwe plastic zat een bruin touw geknoopt. Die knoop bestond uit een zogenaamde oogspits en takeling. Voor het maken van zo’n knoop is een bepaalde vaardigheid nodig. Mogelijk zegt dat iets over de verdachte(n). Diverse tips zijn destijds nagelopen maar hebben onvoldoende concrete aanwijzingen opgeleverd. Ook is nog steeds niets boven tafel gekomen over de andere lichaamsdelen die ontbreken. Rechercheurs horen het graag als mensen daar meer informatie over hebben in combinatie met deze zaak.