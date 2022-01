Recherche onderzoekt explosie Willem de Zwijgerlaan

Omstreeks 01.30 uur schrikken bewoners van het appartementencomplex wakker van een zeer harde knal. Wanneer de bewoners naar buiten kijken zien ze dat er veel rookontwikkeling is bij de centrale toegangsdeur. Politie en brandweer worden ingezet en de rookontwikkeling wordt snel verholpen. De schade aan de toegangsdeur is zeer groot. Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt op dit moment onderzocht door de recherche.

Heeft u informatie over deze explosie of mogelijk camerabeelden van de omgeving? Via onderstaande tipformulier kunt u uw tips delen met het rechercheteam. Dit kan uiteraard ook anoniem via meld misdaad anoniem.