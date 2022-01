Verdachte van mishandeling meldt zich na uitzending Team West

Een jong meisje zat in de Randstadrail, toen zij door een volwassen man werd aangesproken op het feit dat ze geen mondkapje droeg. Toen het meisje hem antwoordde, gaf hij haar twee harde klappen in haar gezicht. In de uitzending van Team West werden camerabeelden getoond van de verdachte. Na de uitzending meldde de verdachte zich bij een politiebureau. Hij is aangehouden en verhoord, de zaak wordt voorgelegd aan de rechter-commissaris.

