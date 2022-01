Hennepkwekerij aangetroffen na anonieme melding

Via Meld Misdaad Anoniem (te bereiken via: www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000) kwam informatie binnen bij de politie dat zich een kwekerij op het adres zou bevinden. Agenten gingen ter plekke en troffen in drie kweekruimtes ongeveer 1300 moederplanten aan en ongeveer 15.000 hennepstekjes. Die planten zijn allemaal vernietigd. Ook goederen die bij de kwekerij horen, zoals: assimilatielampen, transformatoren, filters en dompelpompen, zijn in beslag genomen en vernietigd.

De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgenomen. De netwerkbeheerder doet aangifte van de diefstal van stroom. De hoofdbewoner van het pand wordt op een later tijdstip als verdachte gehoord door de recherche.