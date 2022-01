Gewonde bij illegale straatrace in Beugen

Straatraces

Naar aanleiding van dit ongeval zijn er bij de wijkagent meerdere meldingen binnengekomen van straatraces die in het verleden zijn gehouden. Wij verzoeken iedereen die getuige is van een straatrace of informatie heeft dat een straatrace gaande is om contact met ons op te nemen via 112. Dan kunnen wij snel actie ondernemen. Straatraces zijn nou eenmaal gevaarlijk en brengen onnodig veel gevaarlijke risico's met zich mee.

Videobeelden straatrace

Op sociale media en op andere media-websites gaan beelden rond van de straatrace in Beugen. Daarop is ook het ernstige ongeval te zien waarbij een zwangere vrouw zwaargewond raakte. Het is niet wenselijk om deze beelden te laten rondgaan en wij vragen dan ook om de beelden niet online te delen met externe partijen, maar met ons zodat die beelden meegenomen kunnen worden in het onderzoek.

Onderzoek

Het team van de VerkeersOngevallenAnalyse zijn druk bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zij kunnen informatie en/of beelden goed gebruiken. Heb je dus beelden en/of weet je meer over de straatrace of ongeval? Laat het ons dan weten en neem contact op via 0800 - 6070 (gratis) of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Je kunt ook de videobeelden hieronder delen.