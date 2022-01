Getuigenoproep ongeval aan de Kerkweg in Harmelen

De fietser, een 90-jarige man uit Woerden, en de bus kwamen elkaar tegemoet en raakten elkaar in de bocht. Hierbij raakte de fietser zwaargewond.

Getuige?

De politie is dringend op zoek naar mensen die getuige waren van het ongeval. Uw informatie kan de politie helpen bij het onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

U kunt tips doorgeven via het nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u delen via het onderstaande tipformulier.