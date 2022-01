Getuigen gezocht van woningoverval Schilkerweg in Ter Aar

De twee bewoners schrokken toen rond 22:10 uur twee mannen met gezichtsbedekking plotseling in hun woonkamer stonden. De mannen dwongen hen onder andere sieraden en geld af te geven.



De overvallers waren vermoedelijk jonge mannen. Hun gezicht was bedekt en ze droegen donkere kleding. Ze waren tussen 1.70 en 1.85 meter lang, één verdachte wat langer dan de andere. De verdachten spraken met een buitenlands accent. Rond 22:20 verlieten ze de woning.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar de verdachten van deze overval. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden van de omgeving of op een andere manier meer informatie over deze overval? Neem dan contact op via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.