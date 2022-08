Politie zet videotechnologie in tijdens pilot videovoertuig

Dordrecht - De kern van ons werk – optreden én hulp verlenen – willen we goed en betrouwbaar uitvoeren. We staan iedere dag klaar om te zorgen dat het in onze eenheid morgen nog veiliger is dan vandaag. Dat doen we met de huidige methodes en technieken, maar we investeren ook in innovatie en nieuwe technieken. Videotechnologie is in de huidige maatschappij onmisbaar; zo ook in het hedendaags politiewerk. We maken daar dankbaar gebruik van om misdrijven op te lossen of hulp te verlenen. Vanaf augustus 2022 draait de Politie Eenheid Rotterdam in de gemeente Dordrecht een pilot met een nieuw videovoertuig.