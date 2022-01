Hennepkwekerijen aangetroffen tijdens actiedag, twee verdachten aangehouden

De agenten en ambtenaren bezochten het pand in het kader van een actiedag van de gemeente Altena, waarbij ze diverse panden binnen de gemeente bestuursrechtelijk controleerden. Het pand aan de Hoefakker stond op de controlelijst omdat er eerder een grote illegale sigarettenfabriek en een hennepkwekerij waren ontdekt (en geruimd).

Geen lab, maar een kwekerij

Bij een loods achter een woonruimte roken de controleurs een sterke, zoete, weeïge lucht. Omdat die lucht vaak wijst op de aanwezigheid van een drugslab of hennepkwekerij, hebben de controleurs de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden hebben eerst metingen gedaan, maar hebben geen gevaarlijke stoffen gemeten. Daarna is de loods voor nader onderzoek geopend. In de loods troffen politieagenten twee hennepkwekerijen aan, met in totaal ruim 850 planten.

Na het aantreffen van de hennepkwekerijen is in de woning bij de loods een vrouw, een 24-jarige Terneuzense, aangehouden. Ook hielden agenten een 26-jarige man uit Veen aan, die bij het pand arriveerde en de vermoedelijke huurder van het pand is. Beide verdachten zijn aangehouden op verdenking van het vervaardigen van softdrugs. Verder nam de politie een auto en een bestelbus in beslag. De politie doet dat als er een vermoeden bestaat dat de verdachten op illegale wijze geld hebben verdiend (er is dan sprake van wederrechtelijk verkregen financieel voordeel). Medewerkers van Enexis ontdekten bovendien dat er vermoedelijk sprake is van diefstal van stroom.

Ruiming

De eigenaar van het pand, een 56-jarige man uit Veen, die ook ter plekke kwam, kreeg van de politiemensen te horen dat er wederom een hennepkwekerij in zijn pand was aangetroffen en dat hij hierover binnenkort door de recherche wordt verhoord. De kwekerijen zijn na toestemming van een officier van Justitie geruimd. De aangehouden verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten nog vast. Ze worden vrijdag verhoord. Het college van gemeente Altena heeft in overweging bestuursrechtelijke maatregelen voor 12 maanden te treffen op grond van het artikel 13b Opiumwet-beleid.