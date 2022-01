Oplichters gesnapt - drie aanhoudingen

Het slachtoffer gaf daarop haar pincode en verwachtte ‘de bankmedewerker’ elk moment om haar pinpas op te halen. Eenmaal binnen zag de kleinzoon van het slachtoffer per toeval de situatie in de woning waarna de verdachte het op een rennen zetten, het huis uit vluchtte en in een gereedstaande auto stapte.

Aan de hand van het kenteken kon de auto staande worden gehouden op de A50 ter hoogte van Wijchen. De verdachten zijn mannen uit Eindhoven van 21, 20 en 18 jaar oud. Ze zijn aangehouden op verdenking van oplichting.

Bankhelpdeskfraude

Bij oplichting rond bankhelpdeskfraude doet een verdachte zich voor als medewerker van een bank en vertelt het slachtoffer dat het geld gevaar loopt. Er kan gevraagd worden om een app te installeren zodat er vanaf afstand op de bankrekening meegekeken kan worden of bankpasjes worden thuis opgehaald.

Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Let op, de bank zal ook nooit vragen om uw pincode.

2022043155 (MvS)