Getuigen gezocht steekincident Schoolstraat

Bij de politie kwam omstreeks 22.30 uur de melding binnen dat er op de Schoolstraat iemand zou zijn neergestoken. Nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren, bleek het slachtoffer al naar het ziekenhuis te zijn gebracht.

De recherche onderzoekt de zaak, waarvan nog veel onduidelijk is. Was u vrijdagavond getuige van dit incident of heeft u op een andere manier informatie die kan helpen meer licht op de zaak te schijnen? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag Centrum via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Tippen kan ook via het onderstaande tipformulier.