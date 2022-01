Politie onderzoekt openlijke geweldpleging; één verdachte aangehouden

De agenten reden naar de Beneluxweg na een melding over een conflict en troffen daar een groep boze mannen aan. Terwijl de agenten probeerden te achterhalen wat de reden voor de agressie was, zou de verdachte een mes hebben weggegooid. Deze man, een 39-jarige Oosterhouter, is vervolgens aangehouden op grond van de Wet Wapens en Munitie. Een politiehond, diensthond Rex, heeft het weggegooide mes later teruggevonden.

Verkeersconflict als aanleiding

Nadat de gemoederen tot bedaren waren gebracht, bleek dat een 31-jarige man uit Oosterhout aangifte wilde doen van mishandeling en openlijke geweldpleging. De man zou vrijdagmiddag rond 16.30 uur op de Beneluxweg na een verkeersruzie zijn mishandeld en vermoedelijk bedreigd met een mes. Het slachtoffer is voor controle per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek voort

De politie heeft de aangehouden verdachte meegenomen naar een politiebureau en in de cel gezet. Hij zit nog vast en wordt zaterdag verhoord. Ook heeft de politie diverse getuigen gesproken, om de precieze toedracht van het incident te kunnen achterhalen. De politie zet het onderzoek voort.