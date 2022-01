Woningoverval Bladel getuigen gezocht

Dan staan er plotseling twee mannen binnen die de bewoner bedreigen met een voorwerp en goederen eisen. De bewoner verzet zich hiertegen waarna de twee mannen het hazenpad kiezen.

De politie is op zoek naar getuigen. Er is een summier signalement van de mannen: Ze hadden beide een grote sjaal om hun gezicht. De een was donker gekleed, en de ander had een camelkleurige jas met capuchon aan. Het slachtoffer had de indruk dat de daders tamelijk jong waren, ca 16-18 jaar en hun lengte werd geschat rond de 1.75 meter.

Heeft u iets gezien in de omgeving van de Horizon in Bladel rond het tijdstip van de overval? Of is u iets anders opgevallen in de nabijheid van de woning van het slachtoffer? Dan wil de politie graag met u spreken! Als u camerabeelden hebt komt de politie eveneens graag met u in contact.