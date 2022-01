Getuigen gezocht van mogelijke schietpartij

Rond 07:10 uur hoorden getuigen mogelijk meerdere knallen in de buurt van de Bataviastraat en alarmeerden de politie. Ook zou er een drietal personen in een donkerkleurige auto zijn weggereden. De toegesnelde politie vond in de omgeving geen slachtoffers of andere betrokkenen. Wel was er in de buurt met een tegel een ruit vernield bij een woning aan de Weltevredenstraat. Er werd door de politie een uitgebreid buurtonderzoek gedaan en er vond forensisch sporenonderzoek plaats. Uiteindelijk werd in de loop van de ochtend bij een woning aan de Bataviastraat een kogelgat aangetroffen. Het onderzoek wordt voortgezet.



Getuigenoproep

De politie heeft al contact gehad met een aantal getuigen, maar is nog op zoek naar mensen die zij nog niet hebben gesproken en iets hebben gezien of meer weten over dit incident. Heeft u rond 07:00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Bataviastraat/ Weltevredenstraat? Heeft u een camera bij uw woning/ bedrijf of auto in de buurt en beelden van mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over dit voorval? Dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u uw tips en beelden toesturen via het tipformulier.



2022019905