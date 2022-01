Dodelijke aanrijding op rotonde

Hulpdiensten kregen omstreeks 12.30 uur de melding dat er op de Pieter de Vogelrotonde een aanrijding tussen een vrachtwagen en een fietser was geweest en dat de fietser de aanrijding niet overleefd had. Op de genoemde kruising werd een ruime afzetting gemaakt en er werd een tent geplaatst om het slachtoffer aan het zicht van voorbijgangers te onttrekken. De vrachtwagenbestuurder werd opgevangen.



Terwijl de familie van het slachtoffer geïnformeerd werd, vond op de kruising langdurig onderzoek plaats. De vrachtwagen en de fiets van het slachtoffer zijn voor het onderzoek in beslag genomen. Van de 65-jarige bestuurder uit Sellingen is een verklaring opgenomen.