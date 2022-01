Politie zoekt getuigen na drie branden in Dordrecht

Om 3.44 uur kregen agenten een melding van een brand op de Troelstraweg. Hier bleek een kinderwagen in de brand te hebben gestaan. Gelukkig had de brandweer de brand snel geblust. Nog geen twintig minuten was het raak op de Van Bossenplantsoen. Hier stond een scooter in de brand. Het vuur sloeg over naar de naastgelegen kelderboxen. Twee kelderboxen zijn deels uitgebrand. Bij deze twee branden raakte gelukkig niemand gewond.



Om 4.16 uur was het raak op de Jacob Marisstraat. Hier stond ook een scooter in de brand. De scooter stond tegen de gevel onder het raam van de een woning. Doordat de ruit van de woonkamer sprong, kwam de rook rechtstreeks het huis binnen. Een (foto)journalist en omstanders boden gelukkig meteen hulp aan de drie bewoners (62, 60 en 35 jaar). Zij zijn door ambulance medewerkers naar het ziekenhuis gebracht.



Informatie?

De forensische opsporing heeft aanwijzingen gevonden van brandstichting. Onderzocht wordt of de banden met elkaar te maken hebben. Agenten doen op dit moment buurtonderzoek. Ook is het onderzoeksteam op zoek naar camerabeelden, van bijvoorbeeld een deurbel. Heeft u iets gezien of gehoord, heeft u beelden of andere informatie wat voor het onderzoek van belang kan zijn, bel 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of vul onderstaand formulier in.